Самарканд, Узбекистан, , 17:49 — REGNUM Москва и Анкара урегулировали все вопросы, связанные со строительством АЭС «Аккую» в Турции. Об этом сообщил 16 сентября президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммите ШОС в Самарканде.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Kremlin.ru

«Мы обсуждали это совсем недавно, были определённые вопросы, связанные с организацией самого процесса строительства. Насколько мне известно, все эти вопросы закрыты, и вчера были подписаны окончательные документы, регулирующие все отношения между сторонами этой большой, грандиозной стройки», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что на данный момент проект строительства АЭС «Аккую» реализуется «штатно, в соответствии с графиком», и выразил надежду, что первый блок станции был запущен в срок — «в 2023 году, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики».