Будапешт, 16 сентября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов назвал 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Александра Головина ветераном «Монако».

Soccer0010.com Александр Головин

«Саша взрослеет. Ему уже 26 лет — ветеран команды. Рад, что Саша здоров, постоянно играет. Но и рад, что он нам не забил», — цитирует Черчесова издание «Чемпионат».

За «Монако» Александр Головин выступает с 27 июля 2018 года после перехода из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Головин принял участие в восьми матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.