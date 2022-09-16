Всеволожск, Ленинградская область, 16 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области осудили руководство сети частных реабилитационных центров, которые лишали свободы клиентов с зависимостями, рассказали 16 сентября в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Перед судом предстали четыре человека — руководитель сети центров по СЗФО и три директора частных реабилитационных центров «Берег» в посёлке Дубровка Всеволожского района, «Нева» в городе Всеволожск и «Здоровый Петербург» в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти. В учреждениях помогали зависимым людям, среди которых были не только мужчины и женщины, но и дети, вылечиться от алкоголизма, наркомании и других зависимостей.

Вопросы к реабилитационным центрам у следствия появились в 2019 году, когда в СК поступила информация о том, что там удерживают людей против их воли. Как выяснилось, с конца октября 2018 по конец января 2019 года в «Береге» удерживался 44-летний мужчина, а с января по сентябрь 2019 года из коттеджа в Дубровке не выпускали 37-летнего мужчину.

Расследуя уголовное дело по пунктам «а, ж» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору двух и более лиц») следствие выяснило, что постояльцев, которые нарушали режим, лишали еды, сна, не выпускали на улицу и не давали общаться с родственниками. С последних же, в свою очередь, требовали оплаты за пребывание клиентов, в размере от 40 до 100 тыс. рублей в месяц. Заметим, что на момент обысков осенью 2019 года в реабилитационных центрах содержалось более 50 человек из разных регионов России.

«Судом одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,6 лет условно с испытательным сроком три года. Остальным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года», — резюмировали в СУ СКР по Ленобласти.