Новосибирск, 16 сентября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Новосибирске на несколько дней введён режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Выбросы. Плохая экология

По данным Западно-Сибирского угидрометцентра, с 15:00 (время местное) 16 сентября до 11:00 19 сентября на территории города ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности.

«17 сентября ночью в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха +2…+4 °C, в пригороде 0…-2 °C», — говорится в прогнозе.

При этом с 17 по 19 сентября в Новосибирской области местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса).