Лос-Анджелес, США, , 17:41 — REGNUM Американская актриса Изабель Мэй («1883») сыграет в триллере The Smack. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Изабель Мэй Цитата из видеоинтервью

По данным источника, Мэй исполнит роль дочери главного героя. В картине также появятся Кейси Аффлек («Манчестер у моря») и Мариса Томей («Человек-паук: Нет пути домой»). Съёмки проекта начнутся в октябре 2022 года в США.

Напомним, The Smack расскажет об азартном аферисте Роуэне Петти (Аффлек), который оказывается втянут в опасную авантюру в Лос-Анджелесе (США). Режиссёром ленты выступит Дэвид М. Розенталь («Как это заканчивается»).

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