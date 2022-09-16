Изабель Мэй снимется в новом триллере режиссёра «Как это заканчивается»
Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Американская актриса Изабель Мэй («1883») сыграет в триллере The Smack. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Цитата из видеоинтервью
Изабель Мэй
По данным источника, Мэй исполнит роль дочери главного героя. В картине также появятся Кейси Аффлек («Манчестер у моря») и Мариса Томей («Человек-паук: Нет пути домой»). Съёмки проекта начнутся в октябре 2022 года в США.
Напомним, The Smack расскажет об азартном аферисте Роуэне Петти (Аффлек), который оказывается втянут в опасную авантюру в Лос-Анджелесе (США). Режиссёром ленты выступит Дэвид М. Розенталь («Как это заканчивается»).