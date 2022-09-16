Афины , 16 сентября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Греция передаст киевскому режиму 40 боевых машин пехоты БМП-1, получив взамен от ФРГ столько же немецких БМП Marder, сообщает 16 сентября министерство национальной обороны Греции.

Василий Иванов ИА REGNUM БМП-1 в армии Чехии

Отмечено, что передача военной техники произойдет в рамках соглашения премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, а также министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса и министра обороны Германии Кристины Ламбрехт.

Для поддержки киевского режима они «договорились о передаче 40 бронированных машин БМП-1 из Греции, которые будут заменены 40 боевыми бронированными машинами Marder, которые Германия предоставит Греции», — указано в сообщении греческого военного ведомства.