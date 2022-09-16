Нижний Новгород, , 17:33 — REGNUM Балахнинский городской суд признал бывшего главу посёлка Большое Козино виновным в превышении полномочий с тяжкими последствиями. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

Приговор Publicdomainpictures.net

Гособвинение доказало, что чиновник незаконно передал муниципальному унитарному предприятию «Большое Козино» комплекс зданий вместе с земельными участками и действующей скважиной, а также организовал их продажу частному лицу по цене вдвое ниже кадастровой стоимости.

В результате МУП «Большое Козино» лишилось возможности организовать санитарную зону возле водозабора, что привело к нарушению прав и интересов местных жителей.

Ущерб, нанесённый бюджету посёлка Большое Козино его противозаконными действиями, превысил 11 млн рублей.

В итоге суд приговорил экс-главу поселковой администрации к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.