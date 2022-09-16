Оренбург, , 17:30 — REGNUM На сайте госзакупок объявлен аукцион на поставку семи иномарок для областных чиновников. Начальная (максимальная) цена лота составляет 17,5 млн рублей.

Kia Cerato Kia

Заказчиком выступает автобаза аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Исполнитель договора должен в течение не более 50 календарных дней со дня заключения контракта осуществить доставку семи легковых автомобилей.

Согласно условиям техзадания, машины должны быть моноприводные; с типом кузова седан; с объемом двигателя от 1,5 до 2 тысяч кубических сантиметров; автоматической коробкой передач; черного, белого или серого цвета и не ранее 2021 года выпуска. Заявки на участие в тендере принимаются до 23 сентября. Подрядчика определят 27 сентября.

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