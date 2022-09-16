Оренбург, 16 сентября 2022, 17:30 — REGNUM На сайте госзакупок объявлен аукцион на поставку семи иномарок для областных чиновников. Начальная (максимальная) цена лота составляет 17,5 млн рублей.

Kia Cerato
Kia Cerato
Kia

Заказчиком выступает автобаза аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Исполнитель договора должен в течение не более 50 календарных дней со дня заключения контракта осуществить доставку семи легковых автомобилей.

Согласно условиям техзадания, машины должны быть моноприводные; с типом кузова седан; с объемом двигателя от 1,5 до 2 тысяч кубических сантиметров; автоматической коробкой передач; черного, белого или серого цвета и не ранее 2021 года выпуска. Заявки на участие в тендере принимаются до 23 сентября. Подрядчика определят 27 сентября.

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