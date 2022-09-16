Москва, 16 сентября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Министерство финансов России выплатило в рублях купонный доход по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, сообщает 16 сентября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Как уточняется, платёжный агент по облигациям внешних облигационных займов НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» получил средства для выплаты купонного дохода в общей сумме семь миллиардов рублей (эквивалент $117,2 миллиона).

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином в полном объёме», — информирует пресс-служба.

Напомним, Минфин с июня 2022 года перешёл на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях, в соответствии с указом президента России Владимира Путина.