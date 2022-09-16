Мглинский район, , 17:30 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения микроавтобуса и трактора с прицепом в Мглинском районе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, 66-летний водитель Mitsubishi L300 столкнулся с автопоездом на перекрёстке дорог недалеко от посёлка Липки. Пенсионер скончался на месте, предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.

При обследовании места ДТП инспекторы выявили несколько недостатков улично-дорожной сети. Так, знак «Уступи дорогу» установлен слишком далеко от перекрёстка, отсутствуют освещение и тротуары. Причём районный суд уже обязывал региональное управление автомобильных дорог отремонтировать и содержать этот участок, однако до настоящего времени предписание не исполнено.