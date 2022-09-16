Вашингтон, 16 сентября 2022, 17:28 — REGNUM Американский актёр Джереми Аллен Уайт («Медведь») пополнил каст фильма «Железный коготь» студии A24. Об этом пишет издание Deadline.

Джереми Аллен Уайт в сериале «Медведь»
Джереми Аллен Уайт в сериале «Медведь»
Цитата из трейлера

Сюжет будущей картины будет строиться вокруг представителей семейства фон Эрихов, привнёсших большой вклад в развитие профессионального рестлинга в США с 1960-х годов. Постановкой ленты займётся Шон Дуркин («Гнездо»).

Напомним, в июне 2022 года к актёрскому составу «Железного когтя» присоединился Зак Эфрон. Выход фильма намечен на 2023 год.

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