Вашингтон, 16 сентября 2022, 17:28 — REGNUM Американский актёр Джереми Аллен Уайт («Медведь») пополнил каст фильма «Железный коготь» студии A24. Об этом пишет издание Deadline.
Сюжет будущей картины будет строиться вокруг представителей семейства фон Эрихов, привнёсших большой вклад в развитие профессионального рестлинга в США с 1960-х годов. Постановкой ленты займётся Шон Дуркин («Гнездо»).
Напомним, в июне 2022 года к актёрскому составу «Железного когтя» присоединился Зак Эфрон. Выход фильма намечен на 2023 год.
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