Вашингтон, 16 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Американский актёр Джереми Аллен Уайт («Медведь») пополнил каст фильма «Железный коготь» студии A24. Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из трейлера Джереми Аллен Уайт в сериале «Медведь»

Сюжет будущей картины будет строиться вокруг представителей семейства фон Эрихов, привнёсших большой вклад в развитие профессионального рестлинга в США с 1960-х годов. Постановкой ленты займётся Шон Дуркин («Гнездо»).

Напомним, в июне 2022 года к актёрскому составу «Железного когтя» присоединился Зак Эфрон. Выход фильма намечен на 2023 год.