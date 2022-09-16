Баткен, Киргизия, 16 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Несмотря на договоренность о прекращении огня, Таджикистан продолжает обстреливать территории Киргизии. Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Киргизии сегодня, 16 сентября.

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В ведомстве отмечают, что мКулунду и Жаны-Жер в Баткенской области Киргизии.

Кроме того, как подчёркивают представители погранслужбы, военнослужащие Таджикистана применяют реактивную систему залпового огня «Град» при обстреле территории Баткенского района.