16 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Если весной о необходимости мобилизации говорили единицы, то сегодня уже 68% поддерживают мобилизацию в той или иной форме. Любые наши трудности на Украине, как и новые обстрелы ВФУ территории России, только усилят эти тенденции. Как только СМИ начнут уделять этой теме больше внимания, а не замыливать ее, как сегодня, чтобы не возбуждать электорат, сторонников жестких мер станет 90%. А это — Крымский консенсус.

Юрий Баранчик, , 17:57 — REGNUM Анализ новостной ленты последних дней показывает, что значительная часть российского общества весьма позитивно относится к идее мобилизации. Как бы сислибы ни хотели обратного и ни пытались манипулировать опросами общественного мнения, когда 68% выдаются за 12%, эту тенденцию не остановить.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомню, что если весной о необходимости мобилизации говорили единицы, то сегодня уже 68% поддерживают мобилизацию в той или иной форме, речь идет не только об отправке на фронт пенсионеров — тут сислибам не надо передергивать. Любые наши трудности на территории б. УССР, как и новые обстрелы ВФУ территории России, только усилят эти тенденции. Как только СМИ начнут уделять этой теме больше внимания, а не замыливать ее, как сегодня, чтобы не возбуждать электорат, сторонников жестких мер станет 90%. А это — Крымский консенсус. Возьмите и распишитесь.

Общество и эксперты в своем подавляющем большинстве положительно восприняли идею Рамзана Кадырова о самомобилизации. Но я хотел бы обратить внимание на другое — что таких примеров самомобилизации много. В частности, сбор денег на закупку дронов, бронежилетов и другой техники и амуниции для бойцов; сбор средств для лечения раненых. Работа человека, похожего на Пригожина, с заключенными на зонах. Отмена губернаторами праздничных салютов и перевод сэкономленных денег на нужды фронта. Это все тоже примеры самомобилизации.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кто-то скажет — а что же государство ничего не делает? Почему нет централизованного приказа для всех, типа, смирно, равняйсь? А это потому, что когда по разнарядке, то все потом будут говорить: заставили — и не воспринимать как личное дело, личный выбор. Владимир Путин уже неоднократно показывал, что он против таких мер. Общество само должно выработать свою позицию. И когда она выработана, то с ней уже ничего нельзя сделать, никакими приказами.

Напомню только один пример — с телевидением, когда с него не вылезали новодворские, собчак, сванидзе и т.д. Тогда тоже многие говорили: что, нельзя их убрать с экрана? Нельзя. Народ должен был этого наесться. А когда его стало от этих и других персонажей тошнить, они и сами как-то самовыпилились из эфирных сеток — рейтинги стали падать, тут им и сказали «до свидания». Это и есть демократия.

Так и здесь — Путин дает обществу свободу самому выбирать, что делать. Или не делать. Сидеть и ругать всех вокруг, особенно власть, что ничего не делается, или начать взбивать сметану. Кто-то на уровне губернаторов начал делать. Глядишь, к началу зимы станет понятно, кто и дальше может оставаться губернатором, а кого надо менять, несмотря ни на какие нарисованные КПИ. И так во всем.

Конечно, самомобилизация не заменит усилий Министерства обороны, но вовлечению общества поможет сильно. И в этом ее главный смысл — разбудить общественную инициативу. Произвести возгонку общественных энергий. Произвести мобилизацию сознания — если не ты, то кто?

ВС России Министерство обороны Российской Федерации

Каждый сам может найти формы своей поддержки СВО. Только так. Тут такой вопрос, что каждый должен начинать с себя. Например, я принял решение, что начиная с сентября буду отдавать 5% своей зарплаты на нужды фронта. Конечно, это копейки. Но если такое решение примут тысячи, не говоря о миллионах, то, например, так необходимые снайперские винтовки Лобаева хлынут на фронт потоком. Те же дроны, бронежилеты, ночная оптика и т.д.

Вспомним Великую Отечественную войну. Тогда все население обложили военным налогом. Да, так тоже можно. Но каждый же сегодня считает, что тогда был «тоталитаризьм», а себя считает великим демократом, состоявшимся индивидом с гражданской позицией, которого низзя трогать, ни-ни. Ну так займи ее. Покажи личным примером. И тогда не надо будет никаких военных налогов для всех. Ибо страна будет и так жить в одном ритме, дышать одним дыханием.

Тогда и бойцы наши поймут, что они воюют не только за ради себя и товарища по окопу, и дела на фронте сдвинутся, потому что произойдет осознание и война действительно станет делом общенародным. Это и есть наше пробуждение. Либо оно произойдет, либо так и будем жить в болоте, ругая власти, ЖЭКи, таксистов, но только не себя. А в зеркало как будем смотреть?