Кривой Рог, Бывш. УССР, 16 сентября 2022, 17:26 — REGNUM Российские военные в ходе спецоперации нанесли 16 сентября «новый удар по критической инфраструктуре» территории б. УССР в городе Кривой Рог (Днепропетровская область), сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Как сообщил глава Днепропетровской областной гражданской администрации Валентин Резниченко, в результате произошли «серьёзные повреждения гидротехнических сооружений».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 14 сентября, ВКС России нанесли удар по Карачуновской дамбе в Кривом Роге, лишив тем самым ВСУ сухопутного пути для подвоза военной техники, поскольку река Ингулец после удара вышла из берегов.
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