Кривой Рог, Украина, 16 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации нанесли 16 сентября «новый удар по критической инфраструктуре» территории б. УССР в городе Кривой Рог (Днепропетровская область), сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

Как сообщил глава Днепропетровской областной гражданской администрации Валентин Резниченко, в результате произошли «серьёзные повреждения гидротехнических сооружений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 14 сентября, ВКС России нанесли удар по Карачуновской дамбе в Кривом Роге, лишив тем самым ВСУ сухопутного пути для подвоза военной техники, поскольку река Ингулец после удара вышла из берегов.

Читайте также: В Кривом Роге заявили, что дамбу взорвали из-за подъёма воды