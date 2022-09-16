Вашингтон, 16 сентября 2022, 17:19 — REGNUM Фильм «Белоснежка» режиссёра Марк Уэбба получил дату премьеры. Об этом пишет издание Deadline.
Картина выйдет в прокат 22 марта 2024 года. Главные роли в ремейке исполнят Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история») и Галь Гадот («Чудо-женщина»).
Как ранее сообщило ИА REGNUM, студия Disney убрала фильм «Звёздные войны. Эскадрилья: «Изгой» из графика релизов. Отмечается, что выход ленты отложили из-за конфликта студии с режиссёром Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»).
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