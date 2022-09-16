История вопроса

В понятие «кинематограф» входит как вид искусства, так и отрасль экономики, по производству кинофильмов.

Кино – один из самых популярных видов искусства в мире. Величина аудитории, объемы производства, качество спецэффектов и размеры бюджетов постоянно растут. Фильмы демонстрируются в кинотеатрах по телевидению, распространяются на пленке, дисках и иных носителях, а также через интернет.

Произведения кинематографа делятся на художественные и документальные фильмы.