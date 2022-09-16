Кострома, 16 сентября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Костроме на пересечении улиц Симановского и Депутатской будет создан сквер для любителей шахмат всех возрастов. Об этом сообщает администрация города.

Визуализация сквера

В нем установят четыре игровых стола с навесами, скамейки, освещение, выполнят озеленение. Главной особенностью сквера станут две игровые доски размером 5 на 5 метров с большими шахматами.

Благоустройство проведут на средства частного инвестора и при поддержке Федерации шахмат региона. В месте отдыха будут проводить турниры и мастер классы. В остальное время сквер будет доступен для всех костромичей. Завершить работы планируют весной 2023 года.