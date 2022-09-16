п.г.т. Староуткинск, , 17:15 — REGNUM В посёлке Староуткинск Свердловской области лесовоз «Урал» насмерть сбил девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП

Трагедия произошла днём 16 сентября. Мальчик неожиданно выехал на проезжую часть. В результате подросток погиб.

За рулём грузовика находился гражданин 1988 года рождения. По его словам, он ехал со скоростью 30-40 км/ч. Увидев ребёнка, предпринял экстренное торможение, но не сумел избежать наезда.

Вместе с ребёнком находился ещё один несовершеннолетний велосипедист, но он сумел объехать грузовой автомобиль. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.