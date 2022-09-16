Курган, 16 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Кургане День тружеников села на Троицкой площади 17 сентября пройдёт с сельскохозяйственной ярмаркой, награждениями сельчан, концертом в их честь. Но без салюта и с патриотический репертуаром выступающих музыкальных и хореографических коллективов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Зауралья Вадим Шумков.

edwardpye Ярмарка

«Учитывая то, что сейчас наши парни принимают участие в тяжёлых боевых действиях, нами рекомендовано при проведении ярмарки и иных сопровождающих мероприятий организаторам обойтись без кричащих рекламных акций и салютов-фейерверков, а исполнителям концертной программы использовать патриотический репертуар», — написал глава региона.

Также он попросил глав муниципалитетов в составе делегаций работников села пригласить с собой на концерт родственников парней, которые сейчас решают боевые задачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нескольких городах России отменены салюты и праздничные концерты в солидарность с российскими военными и республиками Донбасса, где идут бои с ВСУ. Так 16 сентября День города в Элисте пройдёт без фейерверка. Не будет фейерверка и праздничной программы в День города Воронежа.