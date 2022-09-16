Брянск, , 17:19 — REGNUM Мемориальную доску в честь бывшего ученика, сержанта Максима Иванова открыли 16 сентября на фасаде школы №43 в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Гвоздики Марина Каширская © ИА REGNUM

Выпускник школы Максим Иванов связал свою жизнь с армией, закончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны. С 2018 года проходил службу в отряде специального назначения «Меркурий» Росгвардии в Смоленске. Сержант героически погиб в июле 2022 года в бою под Луганском, 32-летнего военного удостоили ордена Мужества (посмертно).

В знак светлой памяти о брянском герое юнармейцы выпустили в небо белые шары.