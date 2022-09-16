Казань, 16 сентября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Татарии за неделю (с 5 по 12 сентября) резко подорожали огурцы. Также выросла цена на говядину, мороженую рыбу, крупу гречневую, рис и яйца, передает Татарстанстат.

Дарья Драй ИА REGNUM Тележка с продуктами

Согласно статданным, средняя цена огурцов в республике составила 60,77 руб./кг, за неделю +8,3%. Кроме того, выросла стоимость яиц куриных (+1,28%, или 61,11 за 10 штук), рис (+0,34%, или 96,50 руб./кг), крупа гречневая (+0,11%, или 104,6 руб./кг), рыба мороженая (+0,1%, или 218,02 руб./кг), говядина (+0,01%, или 486,43 руб./кг).

Не изменилась цена на хлеб ржаной, ржано-пшеничный (60,12 руб./кг).

Среди наиболее подешевевших товаров — лук (-15,95%, или 29,31 руб./кг), картофель (-10,34%, или 24,46 руб./кг), морковь (-9,99%, или 27,62 руб./кг).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Поволжье в июле 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года инфляция составила 11,3%. За указанный период более всего цены выросли в Марий Эл — на 12,4%, менее всего продукты и услуги в Мордовии — на 9,8%.

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