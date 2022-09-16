Донецк, 16 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима продолжают наносить артиллерийские и миномётные удары по населённым пунктам Донбасса, сообщает 16 сентября представительство ДНР в СЦКК.

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В частности, зафиксирован обстрел Зайцево из 125-мм танковых орудий.

Посёлок шахты им. Изотова в Горловке был обстрелян с двух направлений из 122-мм и 155-мм гаубиц.

Кроме того, по Старомихайловке боевики ВСУ произвели обстрел из 120-мм миномётов.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.