Боевики ВСУ обстреливают мирное население ДНР из гаубиц и миномётов — СЦКК
Донецк, 16 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима продолжают наносить артиллерийские и миномётные удары по населённым пунктам Донбасса, сообщает 16 сентября представительство ДНР в СЦКК.
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В частности, зафиксирован обстрел Зайцево из 125-мм танковых орудий.
Посёлок шахты им. Изотова в Горловке был обстрелян с двух направлений из 122-мм и 155-мм гаубиц.
Кроме того, по Старомихайловке боевики ВСУ произвели обстрел из 120-мм миномётов.
Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.