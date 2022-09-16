Оренбург, 16 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В сгоревшем историческом квартале многоэтажных домов не будет. Об этом заявил первый заместитель Главы города Алексей Кудинов, сообщили 16 сентября в пресс-службе мэрии.

56.mchs.gov.ru Последствия пожара в центре Оренбурга

Пострадавшая от крупного пожара территория находится в охранной зоне. Здесь расположены два объекта культурного наследия. Один из них — дом с мезонином, который фактически полностью выгорел. По закону муниципалитет должен и будет заниматься его восстановлением. Во втором доме проживали четыре семьи. Одна из них до сих пор не решила, что делать — продавать или восстанавливать дом.

Муниципальные чиновники подчеркнули, что вопрос восстановления территории сгоревшего квартала в историческом центре Оренбурга будет решаться комплексно. До 1 сентября каждая семья должна была определиться с выбором и принять решение о дальнейшей судьбе. На сегодняшний день 14 семей приняли решение остаться и восстанавливать дома самостоятельно, четыре семьи оформляют документы на получение компенсации, остальные 13 семей уже получили выплаты и сменили место жительства.

Средства на оказание финансовой помощи были выделены из областного бюджета. Минимальная выплата составила 500 тысяч рублей. Максимум достиг 3 млн рублей — в данном случае речь идет о домах, бывших в частной собственности, и о полностью утраченном имуществе.

Объекты, уже переданные муниципалитету, демонтированы, участки вокруг них приводятся в порядок. Специалисты разбирают территорию, устанавливают ограждения. Идут восстановительные работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьезный пожар в историческом центре города произошел 14 августа 2021 года. Пострадали девять зданий, в том числе шесть жилых домов.