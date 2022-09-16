Амстердам, , 17:07 — REGNUM Нидерландская авиакомпания KLM, являющаяся дочерней компанией Air France-KLM, «с разочарованием» раскритиковала решение амстердамского аэропорта Схипхол сократить как минимум до 31 октября ежедневное количество пассажиров на 18%, сообщает 16 сентября Reuters.

Амстердам Matthew Kenwrick

«KLM приложит все усилия для того, чтобы пассажиры, которые уже забронировали билеты, действительно смогли улететь», — говорится в заявлении компании.

При этом отмечается что желающие улететь позже смогут перебронировать билеты без дополнительной платы.

Напомним, что Схипхол, один из самых загруженных аэропортов Европы, продолжает бороться с длинными очередями, в основном из-за нехватки сотрудников службы безопасности, что приводит к тому, что некоторые пассажиры пропускают свои рейсы.