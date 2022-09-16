Калуга, , 17:10 — REGNUM Торжественный митинг, посвященный возвращению сотрудников отрядов СОБР «Спутник» и ОМОН «Орион» из служебной командировки на территории бывш. УССР, состоялся в Калуге 16 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пятьдесят сотрудников Росгвардии три месяца выполняли задачи специальной военной операции Пресс-служба правительства Калужской области

Это уже третий калужский отряд, вернувшийся в полном составе из служебной командировки. Пятьдесят сотрудников Росгвардии три месяца выполняли задачи специальной военной операции. На базе ОМОНа сослуживцев встречали сотрудники управления Росгвардии по Калужской области, родственники, друзья, ветераны службы. Губернатор Владислав Шапша поздравил сотрудников СОБРа «Спутник» и ОМОНа «Орион» с прибытием домой, на родную калужскую землю.

«Вы выполняете важнейшую на сегодня государственную задачу. Завтра мы будем отмечать 79-ю годовщину освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Теперь вы защищаете Родину от неонацизма. Вы защищаете своих родных, своих детей, всех нас, рискуя своими жизнями. Все жители Калужской области гордятся вами, благодарят вас. И низкий вам поклон», — отметил Владислав Шапша.

Глава региона поблагодарил бойцов за мужество, отвагу, высокую подготовку и боевое мастерство. Отдельные слова благодарности Владислав Шапша адресовал семьям сотрудников ОМОНа и СОБРа — родителям, жёнам, детям. Губернатор вручил сотрудникам отрядов особого назначения государственные награды и памятные подарки.

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