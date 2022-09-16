Верхняя Пышма, Свердловская область, , 17:03 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пенсионерки 1953 года рождения и её внучки 2022 года рождения. Об этом сообщает старший помощник главы областного управления ведомства Александр Шульга.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечает, что трагедия произошла в четырёхкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома. По предварительным данным, из-за короткого замыкания электропроводки там вспыхнул телевизор. Находившиеся этажом выше слесари почувствовали запах едкого дыма, услышали крики о помощи и поспешили на выручку. Когда женщина открыла дверь, огонь вспыхнул с ещё большей силой. Слесарь спас одного ребёнка. Хозяйка квартиры пыталась вызволить девочку из дальней комнаты, но выйти из задымления уже не смогла.

Чудом спасённого ребёнка экстренно доставили в больницу и там оказали необходимую помощь. Вечером того же дня мать смогла его забрать.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 15 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре на Среднем Урале погибли пожилая женщина и ребёнок