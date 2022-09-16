Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Нанести визит в Россию предложил президент страны Владимир Путин индийскому премьер-министру Нарендре Моди на встрече 16 сентября в городе Самарканде (Узбекистан) на саммите ШОС.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас посетить Россию», — сказал Путин.

Комментируя состоявшуюся встречу глав стран ШОС, президент России назвал её «очень удачной». Что касается отношений Москвы и Нью-Дели, две страны, по оценке главы России, «постоянно координируют свои позиции, несмотря на коронавирусные ограничения».