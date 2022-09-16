Амстердам, , 17:05 — REGNUM Руководство амстердамского аэропорта Схипхол, главного аэропорта Нидерландов, сокращает как минимум до 31 октября ежедневное количество пассажиров на 18%, сообщает 16 сентября Reuters.

Амстердам

Новость появилась через три дня после того, как аэропорт обратился к авиакомпаниям с просьбой отменить рейсы на примерно на день.

Схипхол, один из самых загруженных аэропортов Европы, продолжает бороться с длинными очередями, в основном из-за нехватки сотрудников службы безопасности, что приводит к тому, что некоторые пассажиры пропускают свои рейсы.

«Это плохая новость для пассажиров и для авиакомпаний. Но сокращение необходимо для того, чтобы гарантировать безопасность наших пассажиров и сотрудников», — сказала Ханне Буис, главный операционный директор Royal Schiphol Group.

С апреля в Схипхоле постоянно происходили сбои в работе. Сотни рейсов были отменены, а длинные очереди стали обычным делом.