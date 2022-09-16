Уфа, 16 сентября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Председатель совета директоров АО «Башкирская содовая компания» Андрей Пилипенко вместе с гендиректором Эдуардом Давыдовым посетил завод БСК в Стерлитамаке. В рамках первого рабочего визита в этой должности он ознакомился с основными производствами «Каустик» и «Сода», пообщался с топ-менеджерами и работниками БСК.

фото предоставлено пресс-службой БСК Фото БСК

Пилипенко рассказал, что в период 2021–2031 гг. БСК предстоит реализовать масштабную инвестиционную программу, которая объединяет 32 проекта на сумму более 181 миллиарда рублей (без НДС с учетом инфляции). Программа предполагает диверсификацию производств, модернизацию действующих и строительство новых производственных объектов. Для этого компания обладает необходимым квалифицированным кадровым ресурсом, а по большинству проектов созданы дорожные карты.

В связи с этим Пилипенко отметил, что стратегическая задача БСК заключается в том, чтобы принять максимально эффективное участие в достижении технологического суверенитета России в химической отрасли.

Андрей Пилипенко также побывал на основной сырьевой площадке производства — действующем карьере Шах-Тау. Гендиректор АО «Сырьевая компания» Александр Шкурко рассказал о текущей ситуации и перспективах развития карьера. Сырьевой вопрос, по мнению руководства компании, сегодня особенно важен и требует тщательного и взвешенного подхода.

В ходе своего визита на АО «БСК» Андрей Пилипенко познакомился с трудовым коллективом, делегатами первичной профсоюзной организации и молодежного совета. В ходе встречи он рассказал о задачах, поставленных перед компанией, и путях её развития. Отвечая на вопросы о возможностях сохранения существующих социальных программ, Пилипенко отметил, что руководство БСК предпримет все возможные усилия для выполнения обязательств в социальной сфере.