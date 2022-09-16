Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Хорошие отношения между Россией и Индией принесут пользу всему миру, заявил 16 сентября индийский премьер-министр Нарендра Моди на саммите ШОС.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

«Наши отношения будут улучшаться и будут полезны для всего мира», — заявил Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в разговоре с Моди затронул тему спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, отметив, что Киев хочет войны, а не Россия.