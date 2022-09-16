Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 17:47 — REGNUM Центральной темой переговоров члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика с президентом России Владимиром Путиным 20 сентября в Москве будут энергетические вопросы. Об этом Додик заявил журналистам 16 сентября.

Милорад Додик и Владимир Путин Kremlin.ru

«Мы очень заинтересованы в строительстве газопровода (из Сербии в Республику Сербскую — ИА REGNUM). Российская сторона одобрила этот проект, но нас тормозит система принятия решений на уровне БиГ», — процитировало агентство «Танюг» слова Додика.

Лидер сербов в БиГ добавил, что он попросит российского лидера, чтобы Москва голосовала за продление миссии «Алтея» в Боснии и Герцеговине.

Напомним, что миссия «Алтея», официально именуемая Силами Европейского союза в Боснии и Герцеговине, представляет собой военное развертывание в Боснии и Герцеговине для наблюдения за соблюдением Дейтонского соглашения.