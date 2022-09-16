Великий Новгород, , 16:53 — REGNUM Шесть человек зарегистрировали свои кандидатуры на должность мэра Великого Новгорода. Заявки кандидатов рассмотрели на заседании конкурсной комиссии, передаёт «Новгородское областное телевидение».

Новгородский кремль. Великий Новгород АНО Русь Новгородская

Члены комиссии решили допустить всех, подавших заявки. В конкурсе на должность мэра примут участие Виталий Васильев, Инна Маркова, Ольга Павлова, Михаил Панов, Анна Черепанова и Александр Розбаум. С каждым кандидатом проведут собеседования, где им зададут по шесть вопросов. Процедуру проведут 21 сентября.

Отметим, что для участия в отборе необходимо собрать стандартный пакет документов. Кандидат также должен предоставить программу предстоящей деятельности: задачи и способы их достижения.

Напомним, в конце марта 2022 года депутаты городской думы Великого Новгорода единогласно поддержали досрочную отставку мэра Сергея Бусурина, который в середине марта написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он возглавлял мэрию с декабря 2018 года.

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