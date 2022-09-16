На должность мэра Великого Новгорода претендуют шесть человек
Великий Новгород, 16 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Шесть человек зарегистрировали свои кандидатуры на должность мэра Великого Новгорода. Заявки кандидатов рассмотрели на заседании конкурсной комиссии, передаёт «Новгородское областное телевидение».
Члены комиссии решили допустить всех, подавших заявки. В конкурсе на должность мэра примут участие Виталий Васильев, Инна Маркова, Ольга Павлова, Михаил Панов, Анна Черепанова и Александр Розбаум. С каждым кандидатом проведут собеседования, где им зададут по шесть вопросов. Процедуру проведут 21 сентября.
Отметим, что для участия в отборе необходимо собрать стандартный пакет документов. Кандидат также должен предоставить программу предстоящей деятельности: задачи и способы их достижения.
Напомним, в конце марта 2022 года депутаты городской думы Великого Новгорода единогласно поддержали досрочную отставку мэра Сергея Бусурина, который в середине марта написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он возглавлял мэрию с декабря 2018 года.