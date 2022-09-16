Москва, 16 сентября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Московском регионе из-за сильного ветра, продлён до субботы, 17 сентября. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Уточняется, что предупреждение для Москвы будет действовать до 20:00, для Московской области — до 21:00 субботы. До указанного времени в столичном регионе прогнозируется ветер порывами до 15 метров в секунду.