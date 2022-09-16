Иваново, 16 сентября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Отопительный сезон начинается в Ивановской области, сообщил в соцсетях губернатор Станислав Воскресенский.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Поручил главам начинать давать тепло. Во многих муниципалитетах с понедельника стартует отопительный сезон. Где-то уже учреждения социальной сферы подключены, на очереди жилой фонд», — уточнил глава региона.

Он уточнил, что к отопительному сезону подготовлено около тысячи километров теплосетей, в том числе заменили 75,8 км ветхих.

Отметим, что первым отопительный сезон в Ивановской области начал Фурмановский район — там отопление дали с 12 сентября, с 13 сентября отопление начали подавать в Иванове.