Вашингтон, 16 сентября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена призвала государственные агентства удвоить усилия по соблюдению законодательства в секторе криптовалюты, предостерегая от потенциальных злоупотреблений и махинаций, хотя одновременно и признавая значение цифровой валюты в мировых финансах, сообщает 15 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Белый дом также объявил, что министерство финансов США возглавит группу правительственных учреждений для рассмотрения вопроса о цифровой валюте центрального банка. Однако Белый дом пока не планирует одобрять цифровой доллар.

Среди прочего Белый дом призвал комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а также комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) создать руководство о рисках работы с цифровыми активами, включая использование криптовалют для отмывания денег или мошенничества.

Байден также рассматривает идею обращения к Конгрессу с просьбой о внесении поправок в закон о банковской тайне (BSA), касающийся поставщиков услуг цифровых активов, включая криптовалютные биржи и платформы для неиграбельных токенов NFT.

Отметим, что ранее Байден подписал исполнительное распоряжение «Об обеспечении ответственного развития цифровых активов».