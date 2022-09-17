Москва, , 09:01 — REGNUM США применяют свои стандарты, разрешив своим СМИ обходить санкции против России, провокации получат достойный ответ, в том числе законодательный. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

«Минфин США вновь разрешил своим СМИ обходить санкции против России — проводить финансовые операции, нанимать вспомогательный персонал в нашей стране. При этом не прекращается дискриминация в отношении российских журналистов, работающих в Соединённых Штатах, которые постоянно сталкиваются с препятствиями в открытии редакционных счетов и проведении платежей», — констатировал Пискарёв.

При этом американским средствам массовой информации запрещается взаимодействие с российскими телеканалами «Россия 1», НТВ и «Первый канал», отметил депутат.

В этой связи он фиксирует продолжение свойственной администрации США политики двойных стандартов.

«Расцениваем подобные действия в русле нарастающего вмешательства в наши внутренние дела», — заявил Пискарёв.

По его словам, США и их западные союзники в последние месяцы резко увеличили финансирование идеологических диверсий против России антироссийской пропаганды в своих странах.

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«Комиссия Госдумы неоднократно фиксировала участие многих американских СМИ в скоординированной публикации фейков о нашей стране и событиях в [бывшей УССР]. Провокации недружественных стран в отношении России не останутся незамеченными и получат адекватный, в том числе законодательный, ответ», — заверил Пискарёв.

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