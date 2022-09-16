Чебоксары, , 16:42 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в наезде на сотрудника ДПС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет житель посёлка Ибреси. По данным следствия, преступление было совершено на дороге «Аниш» 14 апреля 2022 года, когда обвиняемого задержали при управлении иномаркой «Фольксваген Каравелла» в отсутствии регистрационных документов на машину и документов на управление ею.

В надзорном ведомстве отмечают, что сотрудник ДПС, остановивший иномарку под управлением обвиняемого, вызвал других сотрудников полиции для оказания содействия в привлечении водителя к административной ответственности.

«Недовольный законными действиями полицейских, пытаясь скрыться от них, обвиняемый целенаправленно совершил наезд на полицейского», — говорят в прокуратуре.

Правоохранители добавляют, что у полицейского был повреждён коленный сустав. Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Разбирательства будут проходить в Ибресинском районном суде.

Напомним, что в июле 2022 года Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту нападения на полицейского: по данным правоохранителей, злоумышленник распылил газовый баллончик, в результате страж порядка получил ожог глаз.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее передано в суд уголовное дело в отношении чебоксарского водителя, который, как полагает следствие, одним броском кинул полицейского на проезжую часть.

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