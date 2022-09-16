Чебоксары, 16 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в наезде на сотрудника ДПС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Перед судом предстанет житель посёлка Ибреси. По данным следствия, преступление было совершено на дороге «Аниш» 14 апреля 2022 года, когда обвиняемого задержали при управлении иномаркой «Фольксваген Каравелла» в отсутствии регистрационных документов на машину и документов на управление ею.

В надзорном ведомстве отмечают, что сотрудник ДПС, остановивший иномарку под управлением обвиняемого, вызвал других сотрудников полиции для оказания содействия в привлечении водителя к административной ответственности.

«Недовольный законными действиями полицейских, пытаясь скрыться от них, обвиняемый целенаправленно совершил наезд на полицейского», — говорят в прокуратуре.

Правоохранители добавляют, что у полицейского был повреждён коленный сустав. Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Разбирательства будут проходить в Ибресинском районном суде.

Напомним, что в июле 2022 года Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту нападения на полицейского: по данным правоохранителей, злоумышленник распылил газовый баллончик, в результате страж порядка получил ожог глаз.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее передано в суд уголовное дело в отношении чебоксарского водителя, который, как полагает следствие, одним броском кинул полицейского на проезжую часть.

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