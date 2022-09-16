Якутск, 16 сентября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. На всей территории Якутии отменён особый противопожарный режим, который был установлен 10 июня 2022 года. Соответствующий документ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Основанием стало понижение класса пожарной опасности в лесах по погодным условиям, а также отсутствие зарегистрированных лесных пожаров. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

Последний лесной пожар на территории Якутии был зарегистрирован в конце августа. 5 сентября пожароопасный сезон завершился в 14 районах региона. Официально пожароопасный сезон в Якутии завершился 12 сентября. Приказ министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии был подписан Евгением Перфильевым, главой ведомства.

В сравнении с 2021 годом в текущем году площадь лесных пожаров в Якутии сократилась в 13 раз (2021 г. — 7,6 млн га, 2022 г. — 0,6 млн га). Для борьбы с пожарами в 2022 году увеличили количество часов патрулирования лесов до 5 тысяч, а также увеличен штат парашютно-десантной пожарной и лесопожарной служб до 1100 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, в Югре ликвидация лесных пожаров в 2022 года обошлась бюджету почти в два раза больше заложенных средств.

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