Челябинск, 16 сентября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Челябинской области за 2022 год отремонтируют 713 км автодорог. Об этом сообщает областной миндортранс.

Дорожные работы

Из них по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 254 км. Всего же за несколько лет в регионе при федеральной поддержке привели в нормативное состояние более 1000 км дорог.

Глава миндортранса Алексей Нечаев отмечает, что в основном внимание уделяют дорогам, проходящим по сельской местности. «Благополучие сельских жителей напрямую зависит от состояния дорожно-транспортной сети», — отметил чиновник.