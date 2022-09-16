Казань, , 17:01 — REGNUM В Татарии за неделю выросла стоимость дизельного топлива, а цены на бензин всех марок остались неизменны. Информацию о средних потребительских ценах 16 сентября публикует Татарстанстат.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальным данным, за неделю (с 5 по 12 сентября) средняя цена на бензин марки АИ-92 осталась на уровне 45,92 рублей за литр, АИ-95 — 49,34 руб./литр, АИ-98 и выше — 60,85 руб./литр. Дизельное топливо за семь дней подорожало на 18 копеек — 52,62 руб./литр.

По сравнению с декабрем 2021 года, литр бензина марки АИ-92 и АИ-95 стоит дешевле на 6 копеек и 17 копеек соответственно. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 2,95 рубля за литр, дизтоплива — на 1,73 руб./литр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 5 по 12 сентября выросла на одну копейку и составила 50,73 рубля.

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