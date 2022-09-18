Москва, 19 сентября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий существенное увеличение ежемесячных выплат для осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Принятие законопроекта позволит исключить имеющуюся неоправданную дифференциацию в размерах ежемесячных выплат за осуществление ухода за инвалидами и пожилыми гражданами, обеспечить ежегодную индексацию указанных выплат, улучшить качество жизни инвалидов и пожилых граждан, а также обеспечить приемлемый доход неработающим гражданам, выполняющим крайне важную для общества, тяжелую морально и физически работу по уходу за инвалидами и пожилыми гражданами, отмечают авторы инициативы.

Предлагается предоставить неработающим гражданам, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, право на получение ежемесячной выплаты в размере 15 тыс. рублей, близком к величине прожиточного минимума в России.

При этом предполагается ежегодная индексация выплаты за уход исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации должен будет определяться правительством, следует из документа.

Также законопроектом предусмотрено, что выплата за уход подлежит увеличению на соответствующий районный коэффициент для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат.

Финансирование расходов, связанных с реализацией закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета, отметили авторы инициативы.

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