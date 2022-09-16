Амман, , 16:42 — REGNUM Число погибших в результате обрушения жилого дома в столице Иордании в начале этой недели, возросло до 13 человек, сообщает 16 сентября Reuters.

Амман. Иордания Mahmood Salam

В рухнувшем здании в амманском районе Вебдех находились 25 человек. В числе погибших есть женщины и дети.

В настоящее время спасатели продолжают работать над демонтажем бетонных плит и разбирают обломки в отчаянных поисках выживших. При этом причины обрушения до сих пор не известны.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на версию иорданского геолога Халеда аш-Шавабки сообщило, что ветхое старинное здание могло обрушиться из-за попадания под фундамент сточных вод.

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