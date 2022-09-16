Вологодская область, 2 декабря, 2011, 15:33 — ИА Регнум. Водитель автобуса, по вине которого пострадало 30 человек, продолжает работать в МУ ПАТП-1. Как рассказал корреспонденту агентства ИА СеверИнформ начальник следственного отдела следственного Управления УМВД России по Вологодской области Сергей Белозор, в понедельник, 28 ноября, мужчина был переведен на другую должность. Сейчас виновник аварии занимает должность, не связанную с управлением общественным транспортом.

Кроме того, по словам Сергея Белозора, в настоящий момент против бывшего водителя возбуждено административное дело по факту причинения своим пассажирам вреда здоровью средней тяжести. Ведется расследование. Будет ли возбуждено против подозреваемого уголовное дело, пока остается неясным. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы.

Напомним, что авария произошла 27 ноября на перекрёстке улиц Мира, Герцена и Октябрьской. Превысивший скорость водитель автобуса не справился с управлением и врезался в расположенный на остановке столб. В результате столкновения, пострадали 12 человек - кондуктор и 11 пассажиров. Среди них оказалась и женщина 53 лет, которая получила перелом позвоночника. Кроме того, в число пострадавших вошли беременная девушка и две пенсионерки - 71 и 73 лет. Отметим, что водитель автобуса в аварии практически не пострадал. Спасатели вытащили его через лобовое стекло. Всего на момент аварии в автобусе находилось 30 человек.