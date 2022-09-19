Грозный, 19 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В 2022 году работы на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Грозном идут с явным опережением графика, сообщает 16 сентября сайт минавтодора Чеченской Республики. Совместно с общественными контролерами Общероссийского народного фронта чиновники проверили ход работ на улице Ключевая.

Цитата сайта минавтодора Чеченской Республики Общественники и представители СМИ проверили ход работ на улице Ключевая в Грозном

По словам жителя улицы Ключевая Имрана Саралиева, для жителей улицы это большое событие. Прошлые годы они с завистью наблюдали за ремонтными работами на соседних улицах и даже узнав, что Ключевая вошла в перечень объектов нацпроекта 2022 года, до последнего дня не верили в это.

Протяженность объекта 2,5 км. Площадь покрытия — 15 000 кв. м. После завершения асфальтобетонных работ дорожникам предстоят работы по установке 114 дорожных знаков, нанесению 7 440 пог. м дорожной разметки, устройству искусственных двух дорожных неровностей и размещению 10 пешеходных переходов.

Участники выезда сделали замеры высоты укладываемого асфальтобетонного покрытия, ширины проезжей части, а также измерили температуру асфальтобетонной смеси и сделали вывод, что все данные соответствуют нормативным требованиям. Правила техники безопасности также соблюдаются.

На днях общественники проверили также ход работ на улице Садонской. Магистраль ремонтируют на всем протяжении — 1,2 км. Площадь укладки покрытия на объекте составляет 9 тыс. кв. м. Сейчас специалисты завершают устройство верхнего слоя асфальтобетона. После этого нанесут почти 3,9 тыс. пог. м разметки и установят 46 предупреждающих знаков. Кроме того, для обеспечения безопасности на участке обустроят три пешеходных перехода, четыре искусственные дорожные неровности и 1,2 пог. м тротуара.

«Эта одна из протяженных улиц города, которая нуждалась в ремонте. Теперь, благодаря таким преображениям, местные жители смогут спокойно и безопасно передвигаться по улице. И, что немаловажно, улица Садонская ведет к зданию Всероссийского общества слепых, а для этой категории граждан важно обустройство их маршрута», — отметил модератор тематической площадки «Безопасные качественные дороги» Общероссийского народного фронта Магомед Хаджимурадов.

По словам заместителя начальника КГХ мэрии Грозного Исмаила Сайдулханова, на 42-х столичных объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы полностью завершены. Еще на двух объектах уложен асфальтобетон, остались работы по обустройству. На улицах Арбатская и Мраморная в настоящее время идут подготовительные работы. Сразу после начнутся асфальтобетонные работы на этих двух улицах. И остается последний 48-й объект — улица Флотская.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Грозном в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут 48 городских улиц протяженностью 46,9 км.