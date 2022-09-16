Энергодар, Украина, 16 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Мощный обстрел осуществили бандеровские боевики по ТЭС города Энергодара (Запорожская область, территория б. УССР), написал 16 сентября глава городской военно-гражданской администрации Александр Волга в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Он уточнил, что удары ВСУ наносят с часа дня: боевики бьют по ТЭС, относящейся к Запорожской АЭС, и по территории самого города. Зафиксировано около 15 попаданий «по территории города, по береговой линии в основном, по жилому сектору, где находятся дачи».

Напомним, ранее в руководстве Запорожской области заявили, что остановка реакторов на ЗАЭС из-за обстрелов со стороны бандеровских боевиков должна закончится, станция должна работать.