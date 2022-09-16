Салехард, 16 сентября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Первые победители регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» вылетели в Карелию. Путешествие стало наградой для класс-команды из Приуральского района Ямала. Школьники показали отличное знание истории и выполнили ряд творческих этапов конкурса. Всего в города-герои России отправятся 320 учеников. За поездку боролись 4652 восьмиклассника. Проект проходит на Ямале в шестой раз. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Марина Каширская ИА REGNUM Город-герой Севастополь

320 отличившихся ямальских школьников из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Муравленко, Салехарда, Ямальского, Шурышкарского, Тазовского, Пуровского и Приуральского районов осенью побывают в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Туле, Новороссийске, Керчи, Севастополе и Карелии.

Конкурс проходил с ноября 2021 года по май 2022 года. Восемь класс-команд из школ Ямала выполнили несколько конкурсных этапов, среди которых подготовка визитки, интеллектуальная онлайн-игра, создание макетов мемориалов городов воинской славы, соревнования в инсценировке патриотической песни, а также показывали свою физподготовку в рамках фестиваля ГТО.

Проект «ЮнАрктика» в этом году пополнился интеллектуальной квиз-игрой «Ямал-Урал-Россия», турниром по киберспорту, а также челленджем «История — легко», прошедший в соцсетях. Кроме того, расширили географию поездок — для поездок были выбраны Новороссийск, Керчь и Карелия.

Как сообщалоИА REGNUM, экскурсионно-образовательный проект для школьников «Ямал — полуостров открытий» стартует 3 октября. Тур будет полностью бесплатным, Ямал покроет все расходы на проезд, питание и проживание детей. В этом году, количество возможных победителей увеличено — в тур смогут отправиться 928 шестиклассников.

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